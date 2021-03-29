Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Gaziantep'te alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi’nde yaşayan Fatma Maviş, gece 6 aylık bebeği Eylül'e mama yedirdikten sonra yatırdı.
Yediği mamayı kusmaya çalışırken soluk borusu tıkanan Eylül bebek evde hayatını kaybetti.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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