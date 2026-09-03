Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Muratpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 şüpheli kaçmaya başladı. Ara sokakta park halindeki bir otomobile çarpan, ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Diğer şüpheli ise sokak arasında bekleyen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri bir süre inceleme yaptı.

Şüphelilerin kullandığı otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaçan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.