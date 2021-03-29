Sağlık Bakanlığı 29 Mart koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 225 bin 511 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı ise 32 bin 404.

Bugünkü hasta sayısı bin 325 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 18 bin 15.



Son 24 saatte 154 hasta vefat etti, 18 bin 15 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, toplam vefat sayısı 31 bin 230, toplam ağır hasta sayısı bin 998, hastalarda zatüre oranı %3.6, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 975 bin 108 oldu.