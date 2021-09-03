ADANA (AA) -

Yıkım çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi Şehit Hatice Hatun Sokakta bulunan metruk bina, arsa sahiplerinin izniyle yıkıldı.

Yıkım işlemlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Saha ekiplerimizin tespitleri, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.