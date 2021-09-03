İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen H.K. ile M.C'yi takibe aldı.

M.C, saklandığı pamuk tarlasında H.K. ise evinde yakalandı.

Yapılan aramalarda 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılardan M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.