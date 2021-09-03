Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da jandarmanın operasyonlarında 3 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Hatay'ın Belen ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Belen ilçesinin Sarımazı ile Yayladağı'nın Şenköy mahallelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheli F.R, A.B, S.D. ve C.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı
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