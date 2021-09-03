Günlük bazda dün 1 milyon 46 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 510 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,3'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 7 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.