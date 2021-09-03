Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına inmesi öngörülüyor.
Konya'nın kuzeybatı kesimleri dışındaki bölge genelinde havanın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Son Haberler
- 02:19
- 01:57
- 01:37
- 02:04
- 00:49
Sıradaki Haber
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz