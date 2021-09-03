Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kumar oynayan 140 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin 40 lira ceza verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını tespit ettiği 38 iş yeri ile 3 ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerdeki 140 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 187 bin 40 lira idari para cezası uyguladı.
Operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, kumar oynanan masalardaki 6 bin 550 liraya da el konuldu.
Kumar oynattıkları öne sürülen 43 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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