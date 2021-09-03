Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Yağış Sağanak Hava Durumu
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