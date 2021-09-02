Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 886 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 11 hasta hayatını kaybetti.

Vakalardan 1595'inin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, bin 291’inin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün banliyölerinde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 967 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 377 bin 143'e yükseldi.

"Delta'dan dolayı durum kötüleşebilir" endişesi

Aktif vaka sayısının 25 bini aştığı Filistin'de hastalardan 52'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da binin altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.