Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı
ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Tır, çarpmanın etkisiyle yan yattı.
Çarpmanın ardından tır büyük bir gürültüyle devrildi. Amatör kameraya yansıyan kazada kimse yaralanmazken tırda büyük hasar meydana geldi.
Polis, tırın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu ancak aracın yaklaşık 3'te 2'sinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini bildirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tren Kazası Trafik Kazası
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