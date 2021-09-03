Güzergahın Düzce ve Bolu kesimlerindeki, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bölgede etkili olan sis ve yağış, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarırken, karayolları ekipleri de güzergahta denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de zaman zaman sağanak etkisini gösteriyor.