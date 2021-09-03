Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Belçika ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret eden Atay, teknik direktör Tolunay Kafkas ile sohbet etti.

Teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyen Atay'a, milli takım forması hediye edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da yer aldığı ziyaret, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekiminin ardından son buldu.