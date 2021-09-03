Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.
Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza kesti.
Güvenlik güçleri, şüphelinin üzerindeki iki dinamit ile balık toplamak için kullanılan fileye el koydu.
Etiketler: Hatay
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