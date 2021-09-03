Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza kesti.

Güvenlik güçleri, şüphelinin üzerindeki iki dinamit ile balık toplamak için kullanılan fileye el koydu.