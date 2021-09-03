Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak batıcılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendi.

Şüpheli bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.