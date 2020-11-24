Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bulundurulması yasak olan pitpull cinsi köpekleri, kendilerinin bulmaları halinde kısırlaştırıp, barınakta bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde, 11 Ekim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Resul Kaymaz, yanındaki pitbull cinsi köpeğiyle Mustafa Ö. ve Zeki Z.'yi korkutup, tehdit ederek telefonlarını aldı. Telefonları gasp edilen iki kişinin ihbarının ardından polis ekipleri, Resul Kaymaz'ı evinde köpeğiyle birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanan Kaymaz'ın olay sırasında yanında bulunan pitbull cinsi köpek de el konularak, barınağa teslim edildi. Resul Kaymaz hakkında da 'gece vakti silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaymaz'ın zincirle bağlı pitbull cinsi köpeği silah olarak kullanıp, Mustafa Ö. ve Zeki Z.'nin üzerine saldığı, mağdurların da köpekten korkarak, cep telefonunu verdikleri belirtildi.

