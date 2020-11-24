Ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra Niğde'de yakalanan polis memuru Uğur Doğan (47), biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, 17 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru Uğur Doğan ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Polis memuru Uğur Doğan, ablası ile eniştesine tabancayla peş peşe ateş etti, ardından da kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

