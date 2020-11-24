Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Aksaray’a vali olarak atanan Hamza Aydoğdu, Öğretmenler Günü için Atatürk iİkokulu'ndaki öğretmenleri ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ziyaretin ardından öğretmenlerle birlikte okul bahçesine lavanta dikti.

Vali Aydoğdu, 'Lavanta Kokan Okullar' projesi kapsamında kent merkezindeki 30 okulun bahçesine lavanda dikeceklerini belirterek, 'Aksaray’da ilk kez uyguladığımız bir projeye de burada start verdik. Okullarımızın bahçelerinde kullanılmayan yerlerde faydalı bir iş yapalım istedik. Tarım Müdürümüz Bülent Saklav ile birlikte 30 okulumuza lavanta ekimine başladık. İlkini bugün Öğretmenler Günü'nde Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirdik. Ben Türk bayrağının dalgalandığı her yerde, 81 ilde, kasabada, köyde fedakârca görev yapan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bütün öğretmenlerimizin Ööğretmenler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.