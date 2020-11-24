Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Çankırı'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde, Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Zerafet Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı İkizler Apartmanı'nın çatısında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak, köpeği kurtardı. Köpek, Çankırı Belediye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
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