Hudut hatlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 203 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 7 bin 200 mermi, 4 av tüfeği ve silahlara ait 19 fişek, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.