Bir hafta önce okulda kampanya başlatan öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları battaniyeleri okul yönetimine teslim etti.

Okulun müdürü Mustafa Özkoyuncu, duyarlılıklarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti.

Daha önce Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için de aynı dayanışmanın gösterildiğini ifade eden Özkoyuncu, "İzmir'deki depremzedelere öğrencilerimiz kendi harçlıklarıyla destek oldu. Aldıkları 50 battaniyeyi deprem bölgesine gönderiyoruz. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Bu duyarlılık, dayanışma için güzel bir örnek." diye konuştu.

