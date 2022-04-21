Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki pencerede oyun oynayan Gülşen Vurucu'nun kafası ile ayağı demir korkuluğa sıkıştı.
6 yaşındaki kızlarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan aile, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından demiri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
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