Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.