Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dalaman açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
TCSG-27 tarafından durdurulan lastik botta yapılan aramada, 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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