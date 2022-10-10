Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

TCSG-27 tarafından durdurulan lastik botta yapılan aramada, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.