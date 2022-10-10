Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Tekkiraz Mahallesi mevkisinde, Gökhan Y. yönetimindeki tuğla yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ünye-Akkuş-Niksar yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası Ordu
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