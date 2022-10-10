Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma ekiplerinden huzurevi sakinlerine ziyaret
[Fotograf: İHA]
Çankırı'da jandarma ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü'nden huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte pasta kesti.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Çankırı’da bulunan huzurevini ziyaret etti.
Huzurevinde kalan vaandaşlarla yakından ilgilenen jandarma ekipleri, bir süre sohbet ettikleri huzurevi sakinlerine pasta ikram etti.
Huzurevi sakinleri ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür ettti.
Etiketler: Çankırı
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