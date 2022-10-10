Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.S. idaresindeki otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında F.K'nın kullandığı traktörle çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Traktör sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yolculardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Denizli
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