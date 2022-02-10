Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
Ankara'da otomobil ile çarpışan motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çankaya ilçesi Dikmen Caddesinde İbrahim C. yönetimindeki otomobil, kavşakta siparişten dönen Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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