Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda belirlenen T.B. ile M.Y'nin adreslerinde yapılan aramada, 2 hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.B. ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bayburt Narkotik Uyuşturucu
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