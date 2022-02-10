Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tanin Tanin Geçidi açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap’a alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan ve kar yağışı nedeniyle kapanan Tanin Tanin Geçidi yolları açıldı.
Şırnak'ta kar yağışları etkisini sürdürüyor. Uludere ilçesi ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi yolları ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme ve kepçelerle açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Şırnak Ulaşım
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