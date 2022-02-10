Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ve yaşam olumsuz etkileniyor. Kentteki buzlanma trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.
Bingöl Karlıova Belediyesi ekiplerince, dün gece saatlerinde yeniden başlayan ve etkisini artıran kardan yolların kapanmaması için çalışma yürütülüyor.
Ekipler itfaiye aracıyla çatılarda biriken kar kütlelerini düşürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolunun ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışma sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Yağış kazalara neden oluyor
Yağış trafiği de olumsuz etkiliyor. İlçe girişindeki kavşakta kontrolden çıkan Kadir Ekinci yönetimindeki plakalı otomobil, yön tabelası direğine çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobil kar yığınının biriktiği direkte asılı kaldı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Trafik Kazası
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