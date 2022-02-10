Rize'nin Muradiye beldesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde mahallelinin atıklarını attığı, zaman zaman o atıkları yakarak imha ettiği alanda 5 ölü köpek bulundu.

Köpeklerin öldürüldüğünü düşünen mahalle halkı, durumu yetkililere bildirdi.

Muradiye Belediyesi yetkilileri konu ile yakından ilgilendiklerini dile getirerek, suçluların kısa zamanda bulunması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

"Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş"

Köpeklerin ölüm sebebinin açlık veya donma olduğunu düşünmediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Kenan Küçükmustafa, “Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var, önce zehirlenip, torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz” dedi.