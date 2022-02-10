Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen COVID-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, farklı kentlerden yola çıkarak hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris’e varmayı ve gelecek hafta başında diğer Avrupa kentlerinden gelenlerle Brüksel'e girmeyi hedefliyordu.

Belçika Federal Hükümeti ile Başkent Brüksel Bölgesi Yerel Hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan kentte gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, gösteri için izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek konvoyun Brüksel'e alınmaması için yollarda ve sınırlarda kontroller yapılacağı duyuruldu.

Ottawa’da aşı karşıtı kamyoncular 29 Ocak’ta eylem başlatmış, kentin ana yollarına park eden kamyonlar nedeniyle şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilenmişti. Kent sakinlerini bezdiren kamyon kornaları, mahkeme kararıyla susturulmuştu.

Son günlerde Avrupa ülkelerinde de özellikle sosyal medya üzerinden benzer eylem çağrıları yapılıyordu. Çeşitli Avrupa kentlerinden gelen araçların ve kamyonların Brüksel'de buluşması hedefleniyordu.