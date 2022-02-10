Düzce'deki "Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı yapan arkeologlarca çevre taraması sırasında rastlanan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma köprüsünde, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması yürütülüyor.

Bölgede inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşlar yontularak yapıldı, gemi ticaretinde kullanıldı

Yaklaşık 5 metre eninde ve 39 metre uzunluğundaki köprünün, o dönemde Akçakoca Limanı'ndan gemi ticaretiyle getirilen malların kente ulaştırılması için Tabak Deresi üzerine kurulduğu ve bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da aynı amaçla kullanıldığı düşünülüyor.

Harç kullanılmadan, kayaların yontulmasıyla oluşturulan taş kemerlerin birbirine bağlanmasıyla inşa edilen köprüde çalışmalar bu yıl sonuna kadar sürecek.