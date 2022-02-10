Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli merkeze bağlı Karadere köyünde kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 10 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Olumsuz hava şartlarından etkilenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer kaçak göçmenler ise jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kırklareli
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