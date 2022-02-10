Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'ni hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde Tarsus ilçesinde 2 bin 820 kWp kurulu güç ile yıllık yaklaşık bin 450 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş değer olan 4,5 milyon kWh elektrik üretimi hedefleniyor.

Bu üretim sayesinde MESKİ’nin 3 büyük tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin tamamına yakını karşılanacak.

Böylece 1 metreküp su başına harcanan enerji bedeli ve su maliyetleri de azalacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 5 bin 387 ağaç kurtulacak

Güneş enerji santralleri, ihtiyaç fazlası üreteceği enerjiyi dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere sisteme ileterek yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç elde edecek ve bölgedeki enerji üretimine de katkı sağlayacak.

MESKİ ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım sayesinde yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç sağlarken, 2 bin 214 ton karbondioksit salınımının önüne geçerek, 5 bin 387 ağacın kurtarılmasını hedefliyor.