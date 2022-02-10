Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yoğun kar çatıyı çökertti
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan evin çatısı çöktü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyü Efendioğlu Mahallesi'nde 4 kişinin yaşadığı evin çatısı, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evdeki eşyalar büyük çapta zarar gördü.
Ev sahibi Hüseyin Çelebioğlu, yollarının kapalı olması sebebiyle evlerindeki eşyaları tahliye edemediklerini ve sokakta kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Evin yaşanılamayacak durumda olduğunu belirten Çelebioğlu, “Kar suları evimizin içerisine doğru akmakta, ayrıca evdeki eşyalarda bu yüzden çürüyor. Evde yaşayabileceğimiz bir yerimiz yok. Bütün kar suları eve aktı. Yollar açılmadığı için eşyalarımı evden tahliye edemedim, kış günü sokakta kaldık” dedi.
Etiketler: Kar Yağışı Kastamonu
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