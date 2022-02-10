Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti.
Şanmaz Y.'nin kullandığı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Muammer U. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki Sevda Ç. olay yerinde, sürücü Muammer U. ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.
Sevda Ç.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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