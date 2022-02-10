Elazığ'ın Balkayası köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan, doğal güzelliği ve manzarasıyla dört mevsim ziyaretçileri ağırlayan gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Yüksek rakımlı bir tepede yer alan ve kışın kar nedeniyle arazi aracı ya da traktörle gidilebilen Sülük Gölü, huzur veren doğasıyla her mevsim ziyaretçi çekiyor.

İlçe sakinlerinin sıklıkla ziyaret ettiği göl, karla kaplanan çevresi ve buz tutan yüzeyiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Ayrıca Ağın Kaymakamlığı ve Balkayası köyünde yaşayanlarca kent sakinlerinin piknik yapabilmeleri için gölün çevresine çeşmeler yapıldı, banklar ve barbeküler yerleştirildi.