Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu Murat Bekar hayatını kaybetti, sürücü Sinan Yaylı yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Sinan Yaylı yönetimindeki otomobil aynı yönde giden tıra arkadan çarptı.
Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 39 yaşındaki sürücü Sinan Yaylı kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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