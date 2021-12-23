Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 4 saatte ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Halil Ardıç, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Esenköy Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Halil Ardıç, nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servisini aradı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.
[Fotoğraf: AA]
İş makinesi yardımıyla açılan yoldan arazi aracıyla köye girebilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra Ardıç'ın evine ulaşabildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan Ardıç, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı.
Ardıç, daha sonra Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ambulans Kar Yağışı KOAH UMKE Zonguldak
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