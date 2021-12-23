Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Esenköy Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Halil Ardıç, nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servisini aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.

[Fotoğraf: AA]

İş makinesi yardımıyla açılan yoldan arazi aracıyla köye girebilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra Ardıç'ın evine ulaşabildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ardıç, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı.

Ardıç, daha sonra Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.