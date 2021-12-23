Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 11 eve operasyon düzenledi.
50 bin boş makaron ele geçirildi
Operasyonda 35 litre etil alkol, sahte içki dolu 21 şişe, 5 içki kiti, 50 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman Makaron Sahte İçki
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