Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ali Rıza Özkay caddesi, 6 Eylül ve Şehit Mesut Bilir caddeleri başta olmak üzere birçok noktada hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Çocuklarını okula götürmek için araçlarıyla yola çıkan veliler, zeminin buzlanması nedeniyle yokuşları çıkamadı.

Buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.