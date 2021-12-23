Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'teki buzlanma kazalara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te kar yağışının ardından oluşan buzlanma trafik kazalarına yol açtı.
Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ali Rıza Özkay caddesi, 6 Eylül ve Şehit Mesut Bilir caddeleri başta olmak üzere birçok noktada hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Çocuklarını okula götürmek için araçlarıyla yola çıkan veliler, zeminin buzlanması nedeniyle yokuşları çıkamadı.
Buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Bilecik Buzlanma Kar Yağışı Trafik Kazası
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