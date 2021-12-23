Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.