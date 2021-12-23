Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta eğitime kar arası
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Sinop
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