Doktor E.B, hemşirelerle tartışan bir hastayı bölgeden uzaklaştırmak isterken hasta yakınının saldırısına uğradı.

Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan E.B, kendisine saldıran hasta yakınından şikayetçi oldu.

Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Y.E.D. olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilirken, hastane yönetimi ise "beyaz kod" verdi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesine sevk edilen Y.E.D'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

Doktor E.B. hastanenin acil servisinden yapılan ilk müdahalesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kendisine saldıran hasta yakını ile hastanın, hemşirelere zorluk çıkardığını belirten E.B, "Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, zaten daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz.' gibi sırasını beklemeden muayene olmak istedi. Diğer hastalarımız onlara tepki gösterdi. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız.' dedi. Ben de 'Buyurun dışarı çıkın. Ne konuşuyorsunuz?' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs burnuma yumruk attı." diye konuştu.

E.B. burnunda kırık olduğunu ve iş görmemezlik raporu aldığını aktararak, "Çok üzücü. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Onlar da şikayetçi. Biz de şikayetçi olduk, Bakanlık nezdinde de 'beyaz kod' verdik. Gerisi adli kısımda." dedi.

Doktor E.B, Türkiye'nin birçok yerinde benzer saldırıların görüldüğüne işaret ederek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktora görevi başındayken yapılan saldırıyı kınadı.