Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muşlu öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Malazgirt İlçesine bağlı Beşçatak Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikte kar üzerinde Sarıkamış Harekatı'nı canlandırmaya çalıştı.
Senaryo gereği harekata katılan çocuklar, kar altında askeri yazlık kıyafetlerle ilerlemeye çalıştı.
Soğuk hava ve kar nedeniyle şehit olan askerlerin ellerindeki Türk bayrağını düşürmemeye çalışması öğrenciler tarafından canlandırıldı.
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