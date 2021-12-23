Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 11 ayrı adresten toplam 108 bin 950 liralık eşya çalan S.T.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.Ç. tutuklandı.

Bir bağ evine girerek 5 bin lira değerinde kablo ve polisaj makinası çaldıkları belirlenen İ.T. ile H.C. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.