Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 11 ayrı adresten toplam 108 bin 950 liralık eşya çalan S.T.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.Ç. tutuklandı.
Bir bağ evine girerek 5 bin lira değerinde kablo ve polisaj makinası çaldıkları belirlenen İ.T. ile H.C. polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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