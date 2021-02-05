Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil gişelerde beton bariyere çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobil otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde Ali İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, İzmir-Aydın otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı.
Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kazada yaralanan sürücü Ali İ., Havva O., Mehmet O., Davut Ö. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva O. ve araç sürücüsü Ali İ. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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