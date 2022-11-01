İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramalarda, bir yolcuya ait çantada 2 kilo 850 gram skunk ile 423 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.